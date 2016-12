Ritrovato a Mosca il "modellino" in legno del Buran, lo shuttle sovietico

Un fotografo dell'aviazione russa, Aleksander Markin, ha trovato vicino all'aeroporto Ramenskoye di Mosca il modello in legno sulla base del quale venne progettato il Buran, la versione sovietica del più fortunato Space Shuttle statunitense. Il "modellino" in legno è pressoché abbandonato tra le sterpaglie e a guardarlo oggi, più che la base per la costruzione di un mezzo spaziale, sembra un dismesso parco giochi per bambini.