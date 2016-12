1 ottobre 2014 Ritratti nel caffè, a New York il cappuccino diventa arte Il barista-artista Michael Breach trasforma il cappuccino in vere e proprie creazioni artistiche. Nella Grande Mela è diventato un'attrazione Tweet google 0 Invia ad un amico

09:20 - Sono talmente belli e realistici che vi sentirete in colpa a berli. Sono gli incredibili ritratti che il barista-artista di New York Michael Breach, inventore della Latte Art, disegna nel caffè e nel cappuccino. Michael ha cominciato a creare le sue opere quando lavorava come barman di notte. Partendo con disegni molto semplici, ha poi sfidato se stesso con immagini sempre più complesse. Ed ecco il risultato.