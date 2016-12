Risolve il cubo di Rubik in 21 secondi e senza guardarlo

10:29 - Al giovane protagonista di questo video sono bastati 21.17 secondi per entrare nella leggenda: ha risolto in questo tempo record il rompicapo più famoso di tutti i tempi, il cubo di Rubik. A complicare la sua impresa e a renderla memorabile, il fatto che abbia studiato la disposizione dei quadratini colorati per pochi secondi per poi passare alla soluzione dell'enigma da bendato. Insomma, ha memorizzato le sei facce del cubo e le ha poi uniformate senza nemmeno guardarle.