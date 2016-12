Rinascimento e superpoteri, gli eroi dei fumetti ritratti in versione fiamminga

Superman, Hulk, Batman vestiti come duchi, principi e cortigiani del Rinascimento. Un'idea un po' pazza e un sogno che il fotografo Sacha Goldberger ha realizzato dopo due anni di lavoro. Dodici persone sono state coinvolte nel make-up, cinque designer hanno creato dei costumi ad hoc, due tecnici digitali hanno aiutato il fotografo nella postproduzione. Il risultato è la splendida serie dei Super Flemish, supereroi ritratti come in un quadro fiammingo. Ecco le immagini tratte dal sito del fotografo, sachabad.com.