Riappare il mostro di Loch Ness? Una foto accende le speranze

Nessie , il notissimo mostro di Loch Ness , è tornato. O almeno così parrebbe dalla foto scattata da Ian Brenmer , un appassionato di fotografia che giurerebbe di aver immortalato la creatura in Scozia . L'immagine mostra un serpentone aggrovigliato di circa 15 metri che si muove a pelo d'acqua. Per i più scettici lo scatto non mostra altro che le evoluzioni di tre foche che si rincorrono.

Creatura leggendaria o animale in carne e ossa? Quel che è certo è che Nessie è già stata proclamata specie autoctona della Scozia. Dal 1933, anno del suo primo avvistamento, si sono diffuse innumerevoli leggende. E sono centinaia le persone che cercano di trovare e vedere la misteriosa creatura.



In molti giurerebbero di essersi imbattuti nel mostro di Loch Ness, altri invece affermano di aver guardato l'acqua per ore sperando di scovarlo. Come Steve Feltham, il più longevo cacciatore di Nessie, che ha speso 25 anni della sua vita a scrutare le onde per vederla emergere.



Sicuramente è una creatura che esiste nell'immaginazione popolare. Chissà se questa volta Ian Branner sarà stato il fortunato. "Io non sono un credulone - ha affermato l'autore della foto - Ma potrei essere il primo ad averla vista".