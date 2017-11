Restauro incredibile: in pochi secondi il dipinto ringiovanisce

Risale al 1618, ma stando alle prime immagini del suo restauro sembra che il ritratto finito tra le mani dello storico d'arte Philip Mould sia appena stato dipinto. Un "ringiovanimento" davvero particolare riuscito grazie a una particolare miscela utilizzata per rimuovere un pesante strato di smalto applicato 200 anni fa per conservare meglio i colori del quadro. Peccato, però, che a distanza di così tanto tempo tale vernice si sia ingiallita, così Mould ha pubblicato su Twitter le operazioni effettuate sul dipinto, attirando l'attenzione degli appassionati di arte e non solo.