Regno Unito, vince alla lotteria e costruisce un castello al suo cane

Dopo aver vinto alla lotteria più di 1,3 milioni di euro, Susan Crossland ha deciso di fare un regalo davvero speciale al suo cane Archie: una replica del castello di Giorgio IV. La struttura di legno è alta due metri ed è stata completamente dipinta a mano. “Ho pensato che potesse essere un gesto carino per Archie”, ha dichiarato Susan.



La donna, vera fan dei Windsor, ha deciso che il giorno del royal wedding anche Archie festeggerà: indosserà il suo smoking, con tanto di cappello, e guarderà in televisione la coppia reale dal suo "piccolo" castello. Susan precisa che una volta passata l'euforia per questo evento "il castello andrà via dal giardino per poter essere usato anche da altri cani o magari per divertire i bambini". Un bel gesto, ma Archie vorrà abbandonare il suo castello?