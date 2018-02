Regno Unito, poliziotto coraggioso si getta nel fiume e salva un uomo

L’agente Mohammed Nadeem della polizia di Great Manchester è l’eroe che ha tratto in salvo un uomo caduto nel fiume Irwell, nei pressi di Bury. Nel video registrato dalla body camera dell’ufficiale, si vede chiaramente una persona in difficoltà nelle acque torbide del fiume, che cerca di rimanere a galla.



L'agente, senza alcuna esitazione, si butta in acqua da un’altezza di circa tre metri per salvare l’uomo. “La sicurezza dei cittadini è la priorità numero uno – ha dichiarato il sovrintendente Rick Jackson - e qualche volta significa dover mettere a rischio la nostra vita”.