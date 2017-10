Regno Unito, motociclista sorprende ladro a rubare il cellulare a un’anziana e lo travolge

A volte può capitare di diventare eroi per un giorno grazie a un gesto istintivo. E' quanto capitato al motociclista protagonista del video diventato virale in queste ore, che dopo aver sorpreso un ladro a rubare il cellulare a un'anziana non ha esistato a inseguirlo fino a recuperare il telefonino e restituirlo alla vittima. Le immagini, provenienti dal Regno Unito, mostrano le fasi dello scippo e la tempestività dell'uomo che dopo essere sceso dalla motocicletta ha rincorso il malintenzionato fuggito a bordo di una bicicletta, lo ha sbilanciato facendolo cadere e ha recuperato il cellulare. Il ladro non ha poi esitato a mettersi in fuga, proprio mentre l'eroe restituiva l'oggetto rubato all'anziana proprietaria. Alcuni, però, hanno avuto dubbi sull'autenticità della clip, considerando soprattutto la minima reazione della donna di fronte a quanto accaduto.