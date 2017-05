Regno Unito, bimbo di 18 giorni tiene in mano da solo il biberon

Le sue mani sono ancora piccolissime, ma riescono a tenere il biberon abbastanza in alto per poter bere. Adam ha solo 18 mesi ed è già in grado di alimentarsi in maniera autonoma. I genitori, increduli di questa precoce capacità del figlio, lo hanno filmato da diverse angolature per mostrare che non è stato aiutato da niente e da nessuno. Le immagini hanno intenerito il mondo del web e il video è già virale.