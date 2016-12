19 gennaio 2015 Record a Ny: 100 mln di dollari per un attico Un misterioso acquirente avrebbe staccato per l'appartamento all'89/mo e 90/mo piano nel cuore di Manhattan l'assegno milionario Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:09 - Un misterioso acquirente avrebbe staccato per l'appartamento all'89/mo e 90/mo piano nel cuore di Manhattan un assegno da 100.471.452,77 dollari, il prezzo più alto mai pagato per una proprietà a New York City. Lo rivela, con precisione di dettagli, il New York Post. Ebbene sì, ecco il nuovo record immobiliare nella Grande Mela con un attico e super-attico del 'grattacielo per miliardari' sulla 57/ma strada, One57, sul lato Ovest di Central Park. Il record precedente risale al 2012, quando un magnate russo spese 88 milioni di dollari per un attico in Central Park West.