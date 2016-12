Reale o avatar? Ecco Lil Miquela, la modella che ha "confuso" il web

Labbra carnose, frangetta e lineamenti da bambola: la modella Lil Miquela ha letteralmente fatto impazzire il web, non tanto per la sua bellezza quanto per il suo aspetto sospeso tra reale e virtuale. "E' un avatar o una persona in carne e ossa?", si chiedono i suoi oltre 65mila follower su Instagram, impegnati a ricercare negli scatti pubblicati in Rete anche la minima traccia del "fake". Nonostante l'evidenza dell'effetto stile "The Sims" (il popolare videogioco di simulazione), i dubbi rimangono.