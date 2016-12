Reactions, sul web è boom di parodie Da "Mai na gioia" a "No Maria, io esco"

A nemmeno 24 ore dal lancio delle Reactions di Facebook, cinque emoji animate che si affiancano al classico Mi piace, il web è stato letteralmente "intasato" da divertentissime parodie. Ogni pagina, ogni gruppo, ogni utente ha la sua personalissima lista di Reactions per esprimere al meglio i sentimenti. Da "Mai na gioia" a "No Maria, io esco", le idee non mancano e la risata è assicurata.