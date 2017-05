Rain Dove, la modella in posa contro gli stereotipi di genere

"L'identità di genere non esiste, è una costruzione sociale entro la quale non ci si deve rinchiudere", afferma Rain, già apparsa su prestigiose riviste come Vogue, W, Elle e Marie Clair e ora testimonial di Dove.



"The love is the same. The treatment is not" è la frase che compare al termine di un video su Instagram in cui, in modo speculare, Rain Dove rappresenta un amante che sta per avere un momento intimo con il proprio compagno.