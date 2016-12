Raggi o Giachetti? Anche la Sora Cesira è indecisa...

Il testo della canzone



We are big fan of Alfio Marchini

But li more touch ha scajatow, poverett

For a moment c'ha giurato forte che

He did in Roma the olympic games

Sai che big vetrian with some disciplines

Likes the "launch of the sorch"

And "monezza swim"

E mo' chi votamo? Boh Ao' ni', 'nce lo so

Nun ce lo so, 'ao ni', nun c'oo so

I feel indecision 'cause in Rome we have in fosse a foot

In buche legs

In cella old assessoree

and in dreams the metro C

Ce believe tu?

That we have more debits than terzo world

You dirai come famo now a paga'

With the Findomestic card?

E now che il Pd non exists più

C'è chi vota Raggi to

Go a Renzi in cool

E noi chi votiamo? Boh..

Ao' ni', 'nce lo so

Nun ce lo so, ao' ni', nun c'oo so

I feel disperation

Cause in rameke have in fosse a foot

In pasta hands

In Atac friends and cugins

And in Amo scioperee

Nun ce lo so, ao' ni, nun c'oo so...