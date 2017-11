Ragazzo salvato in extremis dal fiume in piena a Houston

Continuano le operazione di salvataggio a seguito dell'uragano Harvey, che si è abbattuto con terribile violenza sul Texas causando allagamenti e anche alcune vittime. Fra di loro avrebbe potuto esserci anche questo ragazzo, intrappolato con l'acqua alla gola nel fiume in piena, se un gruppo di persone non fosse riuscita a tirarlo fuori prima che accadesse il peggio. Aggrappatosi alla corda che gli è stata lanciata, il ragazzo è stato trascinato a riva e subito assistito dallo sceriffo e dai soccorsi per evitargli una possibile ipotermia.