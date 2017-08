Ragazzo del New Jersey "regala metal" ai passanti, il video è virale

Cappello di paglia, mantellina rossa, calzoncini, chitarra elettrica e si esce in giardino a diffondere il vero rock. È successo in un quartiere di Bridgeport, nel New Jersey, dove un ragazzo ha offerto una vera e propria esibizione "hardcore" ai passanti suonando "Seek and Destroy" dei Metallica. Il tutto a titolo gratuito, come recita il cartello "Free Metal" appoggiato all'amplificatore che ha permesso all'improvvisato ma talentuoso chitarrista di animare la vita del quartiere. La sconosciuta stella nascente del rock sembra sapere il fatto suo. Chissà cosa ne pensa il fondatore dei Metallica, Lars Ulrich.