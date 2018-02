Ragazza si spoglia per protestare contro l’uso delle pellicce alle Olimpiadi

Il conto alla rovescia verso l'inizio delle Olimpiadi invernali è iniziato e mentre i primi atleti hanno raggiunto il villaggio di Pyeongchang che li ospiterà per le prossime due settimane e mezzo, l'attivista per i diritti degli animali Ashley Fruno si è spogliata sfidando le temperature gelide della città e invitando cittadini locali e turisti a non utilizzare le pellicce.



Ma l'appello di Ashley è stato rivolto anche a coloro che mangiano la carne di cane, piatto molto diffuso in Corea del Sud. Già in passato, in occasione di eventi sportivi particolarmente importanti, alcuni attivisti erano intervenuti per salvaguardare il trattamento degli animali. Tra questi, memorabile l'intervento di Brigitte Bardot in occasione dei Mondiali di calcio del 2002.