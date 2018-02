Ragazza non si depila da oltre un anno: la protesta contro i clichè della società

Niente più rasoio, cerette e quant'altro. E' la decisione di Sonia Cytrowska, segretaria polacca di 28 anni. La ragazza ha deciso di non depilarsi più per una ragione ben precisa: portare avanti una battaglia contro i cliché della società. Inizialmente non è stato semplice, come racconta lei stessa: "Mio marito era scioccato, in realtà mi preferisce depilata. Ma abbiamo parlato molto, gli ho spiegato che è importante per me e ha deciso di accettarmi e sostenermi".



Sonia ha iniziato a depilarsi all'età di 12 anni. Ma nel 2017 ha deciso di abbandonare il rasoio. La 28enne crede che le donne non siano davvero libere di scegliere perché condizionate dai cliché. "I peli del corpo nella mia società sono un tabù", ha detto.