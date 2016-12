Ragazza nel panico per la maturità:fidanzato si trucca e la sostituisce

Robin Williams si travestì da donna per fare da babysitter ai figli e vederli nonostante la separazione dalla moglie. Accadeva sul grande schermo: un film, Mrs Doubtfire, premiato con l'Oscar e consegnato alla storia. In Kazakistan c'è chi ha provato a imitare il suo tentativo di cambiare sesso, ma nella vita reale: qui un ragazzo si è infatti truccato e travestito per sostenere la maturità al posto della fidanzata.

La ragazza, una 17enne di Zhetisai, nel sud del Paese, era caduta nel panico al pensiero di dover affrontare i professori nella prova orale. Preoccupato per le sue condizioni di salute, il fidanzato di tre anni più grande ha provato a risolvere il problema. Indossati vestiti da donna e messa in testa una parrucca, Ayad Zhamenov - questo il suo nome - si è presentato davanti alla commissione al posto dell'amata.



L'interrogazione, rigorosamente in falsetto nel disperato tentativo di mascherare la voce maschile, è stata un mix tra il surreale e il tragico. I docenti, sempre più perplessi con il passare dei minuti, hanno alla fine scoperto l'inganno e cacciato il giovane. Per quest'ultimo, poi, è arrivata anche una multa pari a 2mila euro.



Il folle gesto d'amore ha fatto subito il giro del mondo, tanto che un miliardario locale si è offerto per pagare metà dell'ammenda. Sfiorata l'impresa, il giovane potrà comunque fregiarsi di raccontare la sua storia davvero da cinema.