Radio Maria, stop agli "amen" nei commenti su Facebook, ma sulla rete scatta l'ironia

"Stop amen: per favore!! Postate i vostri commenti, no amen in tutti i post!!!" Questa la richiesta di Radio Maria sulla propria pagina Facebook, motivata dai troppi commenti uguali dei follower dell'emittente. L'appello, però, non solo è rimasto inascoltato, ma sulla rete è scattata l'ironia. Dopo le prime opinioni favorevoli, infatti, il popolo dei social si è scatenato.