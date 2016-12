Race the Tube, la moda di sfidare la metro correndo arriva in Italia

13:17 - Una corsa contro il tempo e contro la metro. La moda di sfidare il treno in una gara di velocità è arrivata anche in Italia, dopo l'impresa di un rugbista inglese a Londra. Muniti di una GoPro, i runner attendono l'apertura delle porte alla fermata Duomo della linea M1 a Milano e poi sfrecciano sulle scale e nella piazza fino alla successiva fermata Cordusio. Uno scatto lungo 1 minuto e 29 secondi per un’impresa da applausi.

Lo stesso record si ripete anche a Napoli tra le fermate Toledo e Università della linea 1 della metropolitana. Un tratto di 600 metri da percorrere in 3 minuti e 20 secondi. Come a Londra e a Milano, la prova del ragazzo è filmata da una telecamera fissata alla sua fronte e da alcuni compagni di avventura che riprendono il runner e la contemporanea corsa del treno.