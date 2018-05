Questo video di Barack Obama è un falso da Oscar

Disinformazione e diffusione di fake news sono un problema costante nell'era digitale e il rischio che i moderni software di riconoscimento facciale vengano impropriamente utilizzati per creare e condividere false notizie è sempre più concreto. Lo ha dimostrato Jordan Peele realizzando questo fittizio video messaggio di Barack Obama, in cui il regista premio Oscar fa dire all'ex presidente tutto quello che vuole, anche affermazioni scomode su Donald Trump. Lo scopo dell'esperimento era ovviamente mostrare al mondo con quale facilità sia possibile creare fake news, scaricando semplicemente programmi come After Effects e FakeApp.