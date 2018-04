Questo incredibile azzardo a Jenga vi lascerà a bocca aperta

Tutti conoscono Jenga, il famoso gioco da tavolo dove costurire, smontare e ricostruire pezzo per pezzo una torre di cinquantaquattro blocchi di legno finché non crolla. Tutti lo conoscono ma sono forse pochissime le persone che hanno tentato un azzardo vincente come quello di Tim McAfee, padre dell'ex giocatore di football americano Patrick McAfee: durante una rimpatriata di famiglia per Pasqua si è dato il via a una sfida a Jenga e ad un certo punto Tim, dopo aver dato alcuni leggeri colpi a uno dei blocchi, lo sottrae dalla torre in maniera tanto rapida quanto incredibile lasciando l'intera costruzione in piedi. Che dire, un gesto da campione.