Questo gatto potrebbe essere il nuovo campione di parkour

I gatti, si sa, danno spesso prova di incredibile agilità e sono capaci di uscire dalle situazioni più impensabili. Anche loro però devono avere un limite ed è sicuramente quello che ha pensato l'uomo in questo video, quando ha preso una scala di legno per andare a salvare un gatto rimasto intrappolato sul fondo di una fossa nei pressi di un edificio demolito. Scendendo con cautela per non spaventare l'animale, il buon samaritano non aveva messo in considerazione che forse questi non voleva alcun aiuto: dimostrando doti degne di un campione di parkour, infatti, il felino è balzato sulla parete della sua prigione fino al punto più alto, ne ha percorso un pezzo correndo e ha riguadagnato la propria libertà sotto le risate incredule di chi stava riprendendo. Questo gatto ha davvero un futuro da ginnasta.