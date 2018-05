Questo è il mini elicottero che nel 2020 la NASA manderà su Marte

La NASA ha annunciato che invierà su Marte un piccolo elicottero totalmente autonomo, chiamato Mars Helicopter, con la missione Mars 2020. Il velivolo servirà a verificare se sia possibile utilizzare veicoli simili in un ambiente dove l’aria è molto più rarefatta di quella della Terra. Il progetto è stato in sviluppo negli ultimi quattro anni al Jet Propulsion Laboratory della NASA, ma l’agenzia spaziale americana non aveva ancora deciso se avrebbe effettivamente inviato il veicolo su Marte. Anche se Mars Helicopter non dovesse riuscire a volare, la missione nel suo complesso non sarebbe influenzata negativamente. Tuttavia, se questo elicottero dovesse spiccare il volo, per la NASA arriverebbe la preziosa opportunità di riuscire a scattare delle foto del territorio marziano utili per rilevazioni ed altri progetti. Inoltre, sarebbe la dimostrazione che in futuro la NASA potrebbe inviare su Marte altri veicoli volanti.