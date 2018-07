Questo bambino ama così tanto la batteria da suonarla anche mentre dorme

Ci sono talenti che rimangono sopiti a lungo prima di esprimersi nel pieno del loro potenziale. Questo non è il caso di Deuce Haston, la cui passione della batteria si manifesta persino mentre è addormentato, o in questo caso in uno stato di dormiveglia. Ripreso in macchina dai genitori, il bimbo sembra del tutto incosciente di ciò che le circonda ma, bacchette alla mano, reagisce alla musica percuotendo la batteria di frone a lui. Il video ha collezionato migliaia di visualizzazioni ed è stato più volte condiviso, per la felicità della madre di Deuce: si è detta contenta che una persona così piccola sia in grado di rubare anche solo un sorriso a tante persone.