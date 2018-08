Questo account mostra le "vite fotocopia" di Instagram

La paura di aver sprecato uno scatto fotografico è venuta meno con l'avvento degli smartphone e, assieme, la diffusione dei social network ha permesso a chiunque di condividere in qualunque momento i propri scatti creando un vero e proprio album virtuale. Instagram in particolare è diventata la piattaforma simbolo di un nuovo codice estetico con cui tutti, in un modo o nell'altro, cercano di uniformarsi. Un'abbondanza di immagini che a ben guardare sta portando a una progressiva perdita di originalità in favore della necessità di documentare ogni istante della propria vita e omologarsi a quei canoni riconosciuti e apprezzati da milioni di utenti.



L'account insta_repeat sottolinea proprio questo aspetto, raccogliendo diversi scatti e riunendoli in collage che mostrano come, di fatto, ci si trovi di fronte a "vite fotocopia" almeno in apparenza. Lungi dall'essere un vero e proprio problema, vale però la pena chiedersi se non sarebbe il caso di mettere da parte questa omologazione e reagire con più creatività: essere, insomma, un po' meno insta_repeat.