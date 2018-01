Queste mappe rivelano chi ci spia mentre corriamo

Strava, azienda con base a San Francisco che gestisce una app per tracciare i propri allenamenti, ha pubblicato una mappa interattiva con tutti i dati raccolti nell'arco di due anni, da settembre 2015 a settembre 2017. Gli ingegneri americani hanno dovuto elaborare 1 miliardo di attività, 200 mila anni di durata totale delle sessioni, una distanza totale percorsa di 27 miliardi di km. Una mole impressionante di dati che hanno dato vita alla mappatura dei comportamenti degli utenti.



Se negli USA, però, è scattato l'allarme per la sicurezza dei soldati americani tracciati dai loro stessi dispositivi per il fitness, abbiamo esaminato la situazione italiana. Per esempio, a Milano ci sono molti runner anche nei comuni limitrofi mentre a Palermo le periferie non sembrano essere molto attive. Dal punto di vista ciclistico, invece, se la Toscana è la prima classificata Foggia è il fanalino di coda con enorme zone nere prive di attività. Per quanto riguarda lo sci, invece, nulla di sorprendente: le Alpi sono la meta prescelta da tutti.