Joanna Hedrick è una consulente alla Sacramento State University in California dietro la quale si nasconde in realtà un'artista molto ispirata. Sfruttando le foglie autunnali cadute dagli alberi durante la stagione, Joanna realizza dei pattern particolari che sono delle vere e proprie opere d'arte. Munita semplicemente di rastrello, i suoi lavori spaziano da semplici cerchi concentrici a forme che ricordano un alveare. L'aspetto migliore di tutto questo è che Joanna non si impegna solo per se stessa: queste sue creazioni sono un regalo.