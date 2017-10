Questa donna pulisce il pavimento in modo incredibilmente tecnologico

Un nuovo metodo che potrebbe rivoluzionare per sempre il modo di fare le pulizie, rendendo il tutto più comodo e veloce. Questa volta dietro la trovata diventata virale in rete non c'è nessun progetto milionario o sviluppo tecnologico, ma è nato per caso in Pakistan, dove una donna è stata ripresa mentre fa le pulizie nel cortile, a bordo di un hoverboard. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, tra lo stupore della popolazione pakistana, orgogliosa di aver trovato il miglior uso dello scooter elettrico autobilanciato e alcune imprese di pulizia che scherzano, proponendolo come nuovo metodo da sfruttare al meglio.