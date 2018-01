Questa donna di 67 anni palleggia in spiaggia meglio di un campione

Meglio di Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, ma non stiamo parlando di un nuovo astro nascente del calcio, bensì di una talentuosa donna, di ben 67 anni, che palleggia a piedi nudi in spiaggia come il migliore dei brasiliani. Il nipote, Bailey Kontor, un tifoso inglese del Tottenham, resta incantato dal talento con il pallone della zia e subito le fa un video. Postato su Twitter, fa il boom di visualizzazioni e condivisioni.