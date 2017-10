Quando scopri che avrai un fratellino ma non lo vuoi!

Annunciare ai propri figli l'allargamento della famiglia non è mai una cosa semplice, soprattutto se questi sono ancora piccoli. E' il tema che ha reso una vera star del web la piccola Daisy Martin, di soli tre anni, ripresa dalla mamma Siobhan O'Brien nel momento in cui scopre il sesso del nascituro. La piccola residente a Cardiff, in Galles, sognava tanto di avere una sorellina, così quando ha saputo che avrebbe invece avuto un maschietto è scoppiata in un pianto disperato. Ovviamente la madre non si aspettava una reazione del genere e ha subito cercato di consolarla, seppur con scarsi risultati. Chissà che il desiderio della piccola non si possa presto avverare.