Quando le principesse Disney diventano degli Hot Dog

L'ultima volta le hanno immaginate con i capelli spettinati. Ma è da sempre che le principesse Disney sono al centro dell'immaginario collettivo e, di conseguenza, anche della sua parodizzazione. Ma nessuno s'era spinto tanto in là quanto Anna Hezel e Gabriella Paiella. Che, sul sito internet dedicato al cibo LuckyPeach, le hanno trasformate in bellissimi hot dog. Ariel, Rapunzel, Pocahontas e Belle. Quattro eroine animate per altrettanti panini. Facilmente riproducibili anche a casa.