Quando il visitatore al museo diventa parte del quadro

C'è chi potrebbe trovare una gita al museo noiosa ma non è il caso di Stefan Draschan. Questo fotografo ha dato via a un particolare progetto che vede coinvolti gli ignari visitatori delle mostre in tutto il mondo. Armandosi di tanta pazienza e della propria macchina fotografica, Draschan aspetta che arrivi il soggetto perfetto, quello che per gli abiti indossati, i colori, i capelli o persino la barba può diventare inconsapevolmente parte dell'opera che sta osservando. Un'illusione ottica molto divertente e spesso anche ben riuscita.