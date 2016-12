Quando il ritratto è geografico, l'artista inglese che disegna su vecchie mappe

Vecchi documenti, buste d'epoca e mappe geografiche: sono queste le "tavolozze" usate dall'artista inglese Mark Powell per realizzare i suoi ritratti. Per disegnare i suoi capolavori usa semplici penne a sfera. A seconda della grandezza per terminare un'opera impiega da un paio d'ore a un mese intero.



FOTO©Mark Powell/IBERPRESS