Quando gli architetti sbagliano proprio tutto Ecco le costruzioni più folli del mondo

09:59 - Balconi senza finestre, porte sospese sul nulla, rubinetti pronti a innaffiare prese elettriche... Come le ciambelle, che a volte non vengono col buco, anche le case non sempre sono perfette. Ma gli architetti e gli ingegneri che hanno prestato la loro opera per ristrutturare queste abitazioni, forse hanno completamente sbagliato mestiere.