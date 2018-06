14 giugno 2018 20:44 Pulmanista, ghosting e legnameria: le nuove parole della Crusca Chi guida il pulmino, chi dopo una relazione sparisce senza spiegazioni e il luogo dove si conserva la legna: da oggi hanno un termine solo per loro

"Petaloso" non ce l’aveva fatta. Invece "pulmanista", "ghosting" e "legnameria" entrano di diritto nel vocabolario dell’Accademia della Crusca che sancisce, in sostanza, cos’è italiano e cosa no. Fanno parte dei neologismi che saranno inseriti nell’edizione del 2018 e che il responsabile del servizio di consulenza, Paolo D’Achille, ha anticipato su Liberiamo. Significano "autista del pullman", "persona che sparisce senza spiegazioni dopo una relazione" e "luogo in cui si conserva la legna".

I nuovi terminiSono utilizzati quotidianamente da almeno un gruppo di persone e sono stati costruiti correttamente, rispettando la regola della formazione delle parole italiane. Quindi possono essere inserite ufficialmente nel Vocabolario. "L’Accademia della Crusca", spiega Achille che ha anche una cattedra di Linguistica all’università di Roma Tre, "accanto al servizio di consulenza, ha un settore dedicato ai neologismi in cui raccogliamo segnalazioni di parole nuove e le analizziamo per valutarne l’opportunità di replicarsi nel lessico". I lemmi vengono inseriti e poi pubblicizzati, in modo che tutti li conoscano e possano usarli e in modo che i dizionari siano sempre nuovi: "Ogni anno lanciano un’altra edizione, reclamizzando in particolare le parole nuove che sono state inserite".

PulmanistaE’ l’autista del pulmino, che ogni mattina porta a scuola gli alunni di una quinta elementare di Brisignano. La maestra li correggeva, gli ricordava che la definizione corretta era "autista del pullman", ma secondo i bambini il termine indicava un guidatore particolare e hanno chiesto che fosse inserito nel dizionario. La redazione del Vocabolario ha risposto che la parola è ben formata e potrebbe in effetti imporsi nell'uso.

GhostingCom’è evidente, la radice è la parola inglese per “fantasma”. Una persona, cioè, che sparisce. Nel caso specifico, è quel ragazzo o ragazza che dopo una relazione non si fa più sentire e non fornisce alcuna spiegazione. Non che sia un tipo di comportamento nuovo, ma nell’era di internet e dei social network, acquista una sfumatura in più. Da qui, l’anglicismo.