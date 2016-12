16 aprile 2015 Pubblicità "ingannevoli" (e sessiste): quante ne riuscite a indovinare? Il sito Buzzfeed si è divertito a cancellare il brand da alcuni cartelloni e sfida gli utenti a capire cosa si pubblicizza usando solo la foto Tweet google 0 Invia ad un amico

Cosa pubblicizza?

A - Marca di reggiseni

B - Un ventilatore

C - Uno shampoo Uno Shampoo Cosa pubblicizza?

A - Biancheria intima

B - Deodorante

C - Birra Un deodorante Cosa pubblicizza?

A - Un tosaerba

B - Abbigliamento

C - Una falegnameria Abbigliamento Cosa pubblicizza?

A - Marca di gelato

B - Un selfiestick

C - Prodotti per il corpo Prodotti per il corpo Cosa pubblicizza?

A - Cibo per cani

B - Una banca

C - Un consiglio comunale Un consiglio comunale Cosa pubblicizza?

A - Bagnoschiuma

B - Gruppo di sostegno per gemelli siamesi

C - Un'automobile Un'automobile Cosa pubblicizza?

A - Jeans

B - Società di scommesse

C - Un orologio Società di scommesse Cosa pubblicizza?

A - Crema idratante

B - Cibo per gatti

C - Calze Crema idratante Cosa pubblicizza?

A - Prodotti per capelli

B - Una discoteca

C - Donazione organi Donazione organi Cosa pubblicizza?

A - Uno show tv

B - Associazione animalista

C - Macelleria Associazione animalista Cosa pubblicizza?

A - Deodorante

B - Un abbronzante

C - Oggetti da cucina Deodorante Cosa pubblicizza?

A - Reggiseni

B - Moda

C - Marca di auto Marca di auto Cosa pubblicizza?

A - Un canale porno

B - Una web agency

C - Una fotocamera Una fotocamera Cosa pubblicizza?

A - Abbigliamento

B - Scarpe

C - Abiti da uomo Abbigliamento Cosa pubblicizza?

A - Videogiochi

B - Champagne

C - Profumo Videogiochi