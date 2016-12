Proposta di matrimonio: crea un videogioco per farle dire "sì"

Una proposta di matrimonio decisamente fuori dal comune. Perché Austin Piech, giovane americano di Cincinnati, per chiedere in moglie la fidanzata Lauren Woodrick, ha costruito un videogioco in stile "Super Mario Bros". E le ha chiesto di testarlo. Più di cento ore di lavoro per creare 25 minuti di gioco interattivo da utilizzare come premessa alla domanda più importante.