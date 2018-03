Pronto il più grande albero genealogico dell'umanità

"E' una ricerca impressionante per quantità di dati raccolti", ha commentato Annibale Puca, esperto di longevità, dell'Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano (Itb-Cnr) e dell'università di Salerno. La banca dati ospita 86 milioni di profili, l'85% dei quali provenienti da Europa e Nord America, e per metterli in ordine è stata necessario l'aiuto dei matematici e della teoria dei grafi, che schematizza le informazioni. Questo ha permesso di costruire un gigantesco albero che comprende 13 milioni di persone e 11 generazioni: per convergere sull'antenato comune a tutti bisognerebbe tornare indietro di 65 generazioni.



Per Erlich, l'enorme albero di famiglia ottenuto "è qualcosa di unico" e si è rivelato una miniera di dati: ha permesso di ricostruire anche le tendenze sociali ed economiche degli ultimi 500 anni. Indica che l'industrializzazione ha profondamente modificato il lavoro e la vita familiare, persino la scelta del coniuge, a livello geografico. Prima del 1750, per esempio, la maggior parte degli americani trovava marito o moglie entro 10 chilometri dal luogo di nascita, ma dopo il 1950, la distanza si era estesa a circa 100 chilometri. Inoltre, è stata fatta anche una curiosa scoperta: tra il 1800 e il 1850 la gente viaggiava più che mai per trovare un compagno, ma era più probabile che sposasse un cugino. Dopo il 1850 la tendenza a sposare i parenti e' diminuita, ma secondo i ricercatori, è stato per effetto dei cambiamenti culturali, piuttosto che per l'aumento della mobilità e dei mezzi di trasporto.



L'albero di famiglia ha fotografato anche le tendenze delle emigrazioni e indica che le donne in Europa e Nord America, negli ultimi 300 anni, sono emigrate più degli uomini, ma questi ultimi si sono spostati molto più lontano. Confrontando la durata della vita di tutti i parenti, infine, si è visto che c'è un nesso tra parentela e longevità e che i geni della longevità possono estendere la vita in media di 5 anni, tuttavia incidono per il 16% sulla durata, perchè contano molto anche le abitudini. "Condivido la correlazione tra parentela e longevità, ma", ha osservato Puca, "bisogna tener presente che nella ricerca si parla di aspettativa di vita, non di longevità estrema, cioè della possibilità di arrivare a cento anni: per trarre conclusioni su quest'ultima bisogna fare studi dettagliati sul Dna".