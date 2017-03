Prezioso Stradivari rubato nel 1980 torna a suonare a New York

Dopo un restauro di oltre un anno, un prezioso Stradivari del 1734, rubato nel 1980 durante un concerto a Boston, è tornato in tutto il suo splendore a New York, in un concerto privato organizzato a Manhattan. Lo strumento, che era di proprietà del violista di origini polacche Roman Totenberg, morto nel 2012 a 101 anni, è stato suonato dalla violinista di origini cinesi Mira Wang.

Si tratta di un violino "Ames Stradivarius", un pezzo quasi unico, dato che ne esistono solo 550 esemplari, che vale milioni di dollari. A rubarlo era stato Philip Johnson, un altro violinista che, durante un concerto a Boston, aveva approfittato della distrazione di Totenberg impegnato a salutare il pubblico per accaparrarselo. Lo strumento fu poi recuperato nel 2015, tre anni dopo la morte del proprietario.



In quell'anno morì anche il violinista Johnson che, in fin di vita, aveva mostrato alla sua ex moglie una custodia per violino che teneva chiusa a chiave nel seminterrato di casa. La donna, nell'intento di far valutare lo strumento, si rese conto che ero lo Stradivari rubato e fu solo allora che venne restituito alla famiglia Totenberg. Secondo indiscrezioni del Washington Post, comunque, in tutti questi anni il violino non sarebbe mai stato tenuto nascosto dal violinista Johnson ma, addirittura, suonato anche in pubblico.