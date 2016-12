29 settembre 2014 Pranzetti "speciali": la mamma li prepara per i figli a forma di cartoni animati Accade a Singapore, dove Li Ming prepara ogni giorno i classici vassoietti "bento" giapponesi per i suoi due figli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:09 - In Oriente anche il pranzo al sacco diventa una forma d'arte. Li Ming vive a Singapore e ogni giorno prepara ricette e due vassoi "bento" da portare a scuola per i suoi due figli, Ivan (10) e Lucas (7). Fin qui tutto normale, se non fosse che le pietanze sono disposte in modo da formare le facce di alcuni tra i cartoni animati più famosi. E quando l'inventiva di Li Ming si ferma, ci pensano i due bambini con le loro richieste.

Ce n'è davvero per tutti i gusti: da Super Mario a Spiderman, da Spongebob a Hello Kitty. Senza contare orsetti, pulcini, gattini e animaletti in perfetto stile "manga". E a giudicare dall'aspetto, devono essere anche squisiti.