Praga, la strada è troppo stretta: un semaforo regola la circolazione tra pedoni

Nel cuore del quartiere più antico di Praga, lo storico Mala Strana, c'è una strada così stretta che è impossibile da attraversare se due persone provengono da direzioni opposte. Via Vinarna Certovka è in realtà un passaggio a livello di 50 centimetri, ma qualcuno sostiene sia di 70cm, che si estende per circa 10 metri tra alcune case vicino al Charles Bridge. Per permettere ai pedoni di percorrerlo senza scontrarsi tra loro sono stati installati due semafori che avvisano quando la strada è libera.