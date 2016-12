23 ottobre 2014 Posta la foto hot del décolleté, boom di condivisioni... ma è il sedere del marito Quando gli utenti di Reddit si sono visti comparire l'immagine di quello che è sembrato loro uno splendido seno, in migliaia, hanno iniziato a condividere la foto Tweet google 0 Invia ad un amico

08:22 - Sui social network, si sa, non si va tanto per il sottile. Così quando gli utenti di Reddit si sono visti comparire l'immagine di quello che è sembrato loro uno splendido décolleté hanno iniziato a mostrare la loro approvazione, condividendo l'immagine e facendo avance all'utente che lo aveva postato. Peccato che non fosse esattamente quello che sembrava, ma quasi il suo contrario... ovvero il sedere, solo leggermente photoshoppato, del marito: "E' stato un esperimento su sesso e social network", si è giustificata la donna.