Polonia: piloti per un giorno, corsa in auto per non udenti e non vedenti

Un'esperienza che non dimenticheranno mai. Diciannove persone non vedenti o prive di udito hanno potuto assaporare il gusto di sedersi al volante di un'auto da corsa e guidarla in pista. Sembra quasi impossibile, invece, all'aeroporto di Lodz, per l'occasione trasformatosi in un circuito, persone con disabilità totale o parziale hanno partecipato a una gara, completando due giri sotto l'occhio attento di un istruttore, seduto al loro fianco.