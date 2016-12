Polonia, nonni assaltano centro commerciale per un panino gratis

Cosa non si fa per avere qualcosa di gratuito. Lo hanno imparato i proprietari di un centro commerciale polacco che per l'inaugurazione di un nuovo fast food hanno offerto la consumazione gratuita ma soltanto ai primi clienti. Immediatamente si è formata una ressa all'ingresso. Il premio dei più temerari va però a due arzilli vecchietti che per raggiungere la meta hanno assaltato una scala mobile al contrario. Una scena esilarante che ha però visto uscire vincitori i due amici. Immediato l'applauso da parte di tutti gli altri avventori. E visto il risultato positivo, anche altri hanno poi scelto la via "alternativa" tracciata dai due vecchietti.