Pochi ponti ma buoni: ecco la guida al calendario del 2018

Il 2018 è alle porte. Dopo un 2017 particolarmente ricco di ponti e vacanze, ci aspetta un anno meno generoso . Dando un’occhiata al calendario, però, è possibile individuare alcuni ponti strategici da non lasciarci scappare. Un esempio? Il prossimo Natale , quando, con soli 7 giorni di ferie, sarà possibile “stare a casa” per ben 16 giorni consecutivi. La vera sorpresa di questo 2018 è la Pasqua , che cade il primo aprile. I più burloni potranno sbizzarrirsi, avendo a disposizione un’intera giornata libera per fare i propri scherzi.

Ponti o non ponti? - Nel 2018, molte feste cadranno di sabato e domenica o nel bel mezzo della settimana. E già questa è una cattiva notizia. L’umore peggiora se si pensa che, ad eccezione di lunedì, primo gennaio - un piccolo strascico del 2017 con cui potremo allungare le feste di Capodanno - fino alla fine del mese di aprile i ponti non esisteranno. I più fortunati, però, potranno “sfruttare” la Festa della Liberazione - che cade di mercoledì - per fare un ponte di 2 giorni (giovedì e venerdì) e “stare a casa” fino a domenica 29 aprile. Stesso discorso vale per il primo maggio. I più fortunati potrebbero riuscire a fare un ponte di sei giorni, chiedendone solo tre di ferie (da martedì 1 maggio a domenica 6).



E a Ferragosto? - Fino ad agosto, poi, sarà necessario rassegnarsi: si lavorerà ininterrottamente. Si intravede uno spiraglio di luce proprio a Ferragosto. Chi non sarà già in spiaggia, potrà utilizzare il 15 - che cade di mercoledì - per magari portarsi a casa 9 giorni di vacanza prendendone solo 4 di ferie (da sabato 11 a domenica 19 agosto). Una meritata pausa estiva, insomma. O meglio una tregua, perché fino a fine ottobre sul calendario non c’è traccia di ponti.



Il ponte di Ognissanti e Natale: una benedizione - A novembre, finalmente un ponte garantito: da giovedì 1 novembre a domenica 4. Anche il Natale darà delle soddisfazioni: dato che il 25 cade di martedì, i più fortunati potranno prendersi il lunedì 24 e i due giorni successivi a Natale e a Santo Stefano fino alla domenica. Oppure, per chi potrà permettersi sette giorni di ferie, ci sarà la possibilità dei 16 giorni di vacanza consecutivi: dal 22 dicembre al post Epifania, nel 2019. Ma a questo ci penseremo il prossimo anno…