Pietre in equilibrio e paesaggi meravigliosi, la combo perfetta diventa opera d'arte

Adrian Gray è il pioniere della corrente artistica "pietre in equilibrio", opere d'arte temporanee fatte attraverso il bilanciamento, all'apparenza impossibile, di sassi dalle forme diverse. Gray ha deciso di lavorare sull'Isola di Man, nel mar dell'Irlanda, per ambientare le sue opere in uno dei paesaggi più suggestivi al mondo. Il risultato è ben visibile.