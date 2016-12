Peter Weber, pilota d'aereo a 95 anni

14:05 - Peter Weber sembra il tipico vecchietto californiano che sicuramente ha vissuto tempi migliori. Ma l'apparenza inganna, Peter in realtà è un tipo tosto, ha passato gran parte della sua vita in cabina di pilotaggio combattendo in numerose missioni come a Pearl Harbor e altri scontri ad alta quota. Il coraggio non gli manca e adesso, a 95 anni suonati, ha stabilito un nuovo record diventando il pilota in attività più vecchio al mondo.

Peter, il pilota più vecchio del mondo di Francesco Mombelli

È successo a marzo, all'aeroporto di Sacramento, Peter ha pilotato un'aereo da turismo compiendo alcune acrobazie degne di nota. Ha dimostrato di avere ancora una grande dimestichezza con il mezzo e con le nuove tecnologie di bordo.



Parlando con la torre di controllo, dopo aver effettuato un trick aereo, ha dichiarato di "avergli tolto almeno 40 anni". Il 95enne ha giurato che non è l'ultimo record e promette di continuare a volare per parecchi anni. Infine, scherzando, ha dato tutti appuntamento per il prossimo record